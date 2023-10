Saúde social

Mais coido que esa perspectiva non é incompatible con poñer o foco nun asunto de base. A saúde sexual das galegas está en perigo. E tamén a dos galegos. Sobre todo, a da xente máis nova. Crianzas, adolescentes. Unha xeración que medra ao abeiro da pornografía violenta, arriscada e gratuíta, sen guías, sen aprendizaxe para manexarse no mundo paralelo de realidades distorsionadas que é a internet. Nenas e nenos que comen mirando na tableta películas que louvan o amor romántico, que dispoñen dun teléfono intelixente (nome eufemístico do ordenador con conexión permanente que todas levamos no peto) con sete anos, ás que alcumamos nativas dixitais cando en realidade son unha tribo desorientada de orfas dixitais.

E nós, as adultas, sen decatarnos de que todo isto acontece xusto diante de nós. Na mesma mesa na que achegamos o móbil para que o neno xogue e así poder falar a gusto de cousas de maiores. As que recibimos os datos do SERGAS e nos fixamos só nunha parte dos datos. As que non imaxinamos os retos virais sexuais aos que “xogan” os nosos fillos e fillas preadolescentes. As que nos escandalizamos cando se destapan casos de pornovinganza ou ciberacoso nos centros escolares, preguntándonos como é posible.

A Sociedade Española de Contracepción reclamou, a raíz dos datos que aquí comento, un pulo na educación sexual. Concordo niso con esta organización. Mais quero engadir á demanda que esa educación non será eficaz de non orientarse, ademais de á mocidade, cara ás adultas que educamos: docentes, titoras/es legais, familias. Porque non temos nin idea, pero iso non evita que o andazo siga a espallarse pola fibra de vidro a toda velocidade.