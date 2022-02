Se as Tanxugueiras están, Galicia está

Dous anos despois, o BNG está presente pero pinta menos que outros partidos que con igual representación no Congreso dos Deputados, como Teruel Existe ou PRC, son decisivos á hora de sacar adiante os orzamentos do Estado ou de chegar a acordos co goberno

Cando a investidura de Pedro Sánchez, e a raíz do apoio do BNG á mesma, os medios destacaron a transferencia da AP-9 e a bonificación do 100% aos usuarios recorrentes como acordo estrela. Nestes dous anos a realidade foi en dirección contraria nese e noutros temas prioritarios para os galegos. Así que o BNG está, e Galicia nin esta nin se lle espera.

Despois viñeron as eleccións autonómicas e aínda que xa se sabia que o BNG ía recoller una boa parte do voto desencantado coas peripecias -saga e fuga- de En Marea, so uns poucos chegamos a predicir a magnitude da desfeita.

Entre os motivos da desaparición de En Marea, e a súa principal herdeira Galicia en Común, do Parlamento de Galicia, non foi unha cuestión menor a elección do candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Antón Gómez-Reino daba a impresión de ser un candidato desganado e proxectaba a idea de que “pasaba por aquí” pero en realidade Galicia non estaba dentro das súas prioridades.