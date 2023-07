Seguir avanzando ou dar marcha atrás

Unha estratexia para cuxo éxito estas dereitas extremas tamén ven necesario debilitar a capacidade de negociación das clases traballadoras e así, Santiago Abascal, líder de VOX, non se cansa de repetir que si o seu partido entra no Goberno logo das eleccións deste 23 de xullo “porá no seu sitio a Comisións Obreiras (CCOO) e a Unión General de Traballadores (UGT)” aos que cualifica como “sindicatos do crime”. Declaracións que nunca foron desmentidas polo outro partido (PP), e que responden ao dogma neoliberal de que son os sindicatos quen están impedindo “que os empresarios poidan contratar aló onde o necesiten e nas condicións que a estes lles resulten mais apropiadas” (sic), por que aqueles co seu poder sindical “impiden que os traballadores acepten calquera salario e calquera traballo”. (sic). Declaracións que supoñen unha vontade manifesta de dinamitar o diálogo social como así se está facendo nas comunidades nas que gobernan.

Unha estratexia que tamén cuestiona melloras como, por caso, as subas do SMI e de subsidios como o desemprego (velaí a súa oposición as melloras aprobadas por este goberno de quenda) por que impiden que as empresas poidan crear empregos mais baratos e favorecen que os traballadores prefiran vivir dos subsidios antes de aceptar o posto de traballo que lle ofrecen (sic)

Ideas, dogmas, sobre o mercado de traballo que son moi antigos, que teñen demostrado continuamente a súa ineficacia pero que, como estamos comprobando, as dereitas extremas españolas (PP/VOX) pensan recuperar si acceden ao goberno. Unhas ideas que de ser postas en marcha reverteran, sen lugar a dúbidas, a actual boa marcha do mercado de traballo. Os traballadores dos pobos de España non deberan ignorar as evidencias nin deixarse enganar polos falsos profetas neoliberais pois os intereses destes son moi contrarios aos seus. Non deberían deixarse arrebatar aquelo que tanto traballo lles está custando conseguir.