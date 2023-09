Semana da mobilidade sostíbel?

Non perden ocasión de vender fume traendo especialistas que nos falen das novas fontes de enerxía menos contaminantes que serven como combustíbeis. E aquí xa temos a promesa de encher con biocombustíbeis os poucos hábitats que nos quedan libres do incendiario eucalipto.

Claro que non perden ocasión de vender fume traendo especialistas que nos falen das novas fontes de enerxía menos contaminantes que serven como combustíbeis. E aquí xa temos a promesa de encher con biocombustíbeis os poucos hábitats que nos quedan libres do incendiario eucalipto. Alea jacta est. Entramos de cheo no mundo feérico das fadas e na xigantomaquia, na promesa de seguir vivindo sen combustíbeis fósiles o mesmiño que viviamos con eles. O caso é vender carros eléctricos e cultivar fantasías inviábeis. Basta colocar as palabras bio, verde, sostíbel ou economía circular e a seguir conmemorando e medrando.

Sabemos que en Ferrol fórmanse verdadeiros atascos ás horas de entrada e saída dos colexios polas moreas de automóbiles dos pais que van soltando fillos e fume a pé de obra. Servirán só para lucimento eses itinerarios escolares seguros que o concello pintarraxa no chan?.Ou será que o Plan MOB de Mobilidade e Espazo Público Sostíbel de Ferrol non se refería á mobilidade senón ao tumulto desordenado no que converten as cidades os que gobernan para os poderes fácticos?.

Magoa que non traían ao pedagogo Francesco Tonucci para nos lembrar que a mellor cidade é aquela na que os nenos poden andar sós sen perigo e iso atinxe tanto á mobilidade sostíbel como á xustiza social.