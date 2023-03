Sempre a nosa hora

Trátase de racharmos desde as nosas coordenadas cunha idea superficial e amábel do feminismo e coa asociación mesma muller-neutralidade. Trátase de reivindicar o noso papel como suxeito histórico, de reivindicarnos como axentes revolucionarios

A este respecto, todas limos nestes últimos anos como se aclamaba a Ana Pontón ou Yolanda Díaz á voz de “presidentA”. Todas observamos actividades de proselitismo cara ás líderes políticas focalizadas no seu xénero. Tamén vimos, moitas de nós, como en confronto cos homes que ocuparon eses mesmos postos, a oratoria de moitas mulleres na política se encheu de “ilusión”, “alegría” ou “maioría social” e como conceptos en que algunhas aínda acreditamos, coma “clase obreira”, son inexistentes nos discursos das portavoces de esquerda. As mulleres aparecemos entón como dirixentes políticas cun papel neutral, que procura ampliar a base social e flexibilizar o discurso, e servimos para contentar as aspiracións autonomistas e socialdemócratas duns cantos fronte ás grandes ideas de antano que agora se personifican en figuras masculinas e grotescas. Unha retórica que segue reforzando a asociación muller-conciliadora á vez que responde, seguramente, a unha concepción case errejonista da hexemonía que nos leva a desputar conceptos, espazos e, sobre todo, un público ao que deberiamos convencer cunha aplicación dos nosos principios, non cunha renuncia a estes. Desta realidade o que moitas comprendemos é que as cotas de xénero, as listas cremalleira ou a existencia de lugares de fala -autoridade da que gozamos as persoas que formamos parte de grupos oprimidos para falar das cuestións que nos afectan- son aceptadas cando son cómodas para o sistema e facilitan a descrición dos espazos nos que estamos como “feministas”, recaendo na obxectualización histórica que as mulleres sufrimos.

Porén, non se trata de sinalar as mulleres dirixentes ou de exixir a espazos dos que non formamos parte que sexan como nós desexamos. Trátase, máis ben, de racharmos desde as nosas coordenadas cunha idea superficial e amábel do feminismo e coa asociación mesma muller-neutralidade. Trátase de reivindicar o noso papel como suxeito histórico, de reivindicarnos como axentes revolucionarios. Trátase de entender a cosmovisión feminista coma unha conditio sine qua non dentro dun obxectivo máis amplo, xa que se trata, fundamentalmente, de comprender que as mulleres só poderemos desenvolvernos plenamente e liberarnos das cadeas do sistema sexo-xénero nunha sociedade, a comunista, onde a escravitude de clase non exista e onde todo o noso traballo estea encamiñado ao progreso social. E, para isto, tócanos seguir enfrontando a nosa participación política desde a insubmisión propia de quen ten o horizonte claro.