Sen novidades na política orzamentaria autonómica

Unha débeda pública que, incluso se podería reducir si o goberno galego de quenda (PP) abandonara o dogma neoliberalismo das rebaixas de impostos (600 millóns de euros no 2023), que so benefician as rendas altas, e optara por incrementar o seus ingresos fiscais algo que pode conseguir por varias vías. "En primeiro lugar a tributaria na que hai un claro marxe de manobra ao través tanto de incrementar o tramo autonómico do IRPF -incorporando novos tramos por riba do máximo actual- como actuando sobre o Imposto de sucesións substituíndo as tarifas I e II polas estatais e eliminando as bonificacións ao Imposto sobre o Patrimonio facéndoo mais progresivo. Finalmente a Xunta de Galician debería tomarse en serio a loita contra a fraude fiscal que é moi elevada o que permitiría un incremento nada desprezable dos ingresos tributarios".

Ao non asumir estes criterios orzamentarios a Xunta de Galician segue demostrando que a hora de elaborar os Orzamentos Públicos non parece ter en conta como debera a natureza do ciclo económico no que se atopa a economía. Actuando deste xeito está impedindo que os orzamentos públicos actúen como estabilizadores.