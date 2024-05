Conto esta historia porque agora xa non sería posible repetila. A Lei de Benestar Animal impón que ante o achado dun can abandonado é obrigado informar de inmediato, solicitar a súa recollida e que sexa trasladado a un centro autorizado. Auxiliar ou facerse cargo dun can ou gato abandonado ou perdido de xeito particular e privado é unha infracción desa lei. Sobre o papel pode semellar lóxico. Na vida real, non sempre esa boa idea será a mellor opción. Se esa cadela, que se chama Manú, aparecese hoxe no noso predio, o procedemento legal resultaría traumático para ela. Logo dunha captura con lazo ou talvez gaiola trampa sería altamente improbable que chegase a ser sociable para convivir con persoas. O que se redactou na lei como garante de coidado, deviría nun pesadelo, case unha tortura para esa cadela en particular, que se cadra non acadaría a vida plácida da que goza agora.

A historia de Manú serve para ilustrar como se escriben as leis dun tempo a esta parte. Acontece con esta e con outras, tristemente sonadas. A vontade lícita e loable do poder lexislativo de crear mecanismos de protección que, a un tempo, muden a mentalidade da cidadanía, colida decote co sentido común.

Na miña opinión, son textos que se redactan e discuten desde os espazos abstractos dos despachos. Non deixan lugar á boa vontade, á experiencia ou á creatividade das lexisladas na hora de abordar os atrancos cotiáns. E o que atopo máis preocupante: non confían no bo siso da sociedade á que lexislan, escribindo as normas desde a premisa de que todas, sen excepción, tomaremos unha iniciativa ou decisión daniña e/ou errada.

Se mañá Manú, xunto coa súa manda canina, rescatase a unha igual, nós fariamos o mesmo que fixemos con ela. Respectala, darlle o seu tempo e protexela. Seriamos ilegais. Pero non nola leven. Ela non merece que a lei ditada para protexela a manque de por vida. As que virán, tampouco.