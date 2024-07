Será Kamala Harris quen pare Trump?

A enxurrada destas semanas rematou coa inequívoca mensaxe do antigo presidente Obama o 17-X. A maioría do Partido Demócrata (DP) quería outra persoa na candidatura para as vindeiras eleccións do 4-N. Velaí que Joe Biden veña de demitir e de propor, ao tempo, que a viepresidenta Kamala Harris sexa elixida candidata no canto del. A californiana xa amosou a vontade de substituilo como candidata e, ao longo de todo o domingo foron varios os senadores e membros da Cámara Baixa federal que lle prometeron públicamente o seu apoio, canda o caucus negro de senadores e representantes, varios axentes sociais das minorías, o ex presidente Bill Clinton e a ex secretaria de Estado e candidata demócrata no 2016 Hillary Clinton e máis a corrente centrista News Democrats. Seica as redes de apoio a Harris levaban semanas traballando. Malia esta evidente vantaxe non ten certa a obtención da candidatura.