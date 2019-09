Serão británico em Compostela

Os melómanos compostelanos nom saberíamos prescindir da Real Filharmonia de Galicia que semana após semana revive os mestres do pentagrama lá ao pé da lagoa espelho onde sossega o rego do Corgo. A dizer verdade, o inventor do nome da orquestra, corria o ano de 1986, nom estivo demasiado inspirado quando decidiu intercalar um pretensioso “h” para romper a pretendida harmonia da nova orquestra. A artificiosa escolha ortográfica degrada a actividade musical a tedioso produto de museu. Afortunadamente a Cathedral de Santiago fica já em Catedral. Consola comprovar que a requintada palavra entrou no português em 1858 como philharmonia que já é cúmulo de artifício etimológico para o inglês ver.

O concerto de cerramento da passada temporada musical, no 29 de Maio1, anunciava-se festivo. Com Paul Daniel á batuta o programa anunciava a intervençom do actor Luís Iglésia em papel de narrador e do Coro feminino do Orfeom Terra A Nossa sob a direcçom de Miro Moreira. Abria o concerto a esplendorosa Marcha nº 1 de Pompa e Circunstáncia como brilhante prelúdio à lúgubre Balada do Cárcere de Reading de Oscar Wilde subtilmente musicada por Jonatham Rathborne, amigo de primeiros estudos musicais do Paul Daniel. O recitado de Luís Iglésia emprestou-lhe profundeza à lúgubre balada. A versom ao galego do texto fora-lhe encomendada a Gonzalo Navaza, que brilhou em excelência celebrada publicamente por Paul Daniel pola fiel recriaçom rimada, fiel à rítmica e ao léxico do poema original. O artifício paga-se por momentos em torpeza no versificado galego.

Da Balada, que dizer? Desolaçom e teatralidade misturadas num quadro macabro onde ecoa Shakespeare de longe e, sobretodo, as inimitáveis ghost stories vitorianas sempre baloiçando entre a piscadela irónica e o arrepio controlado.

In Reading goal by Reading town Hai na prisión de Reading un There is a pit of shame, vergoñento pozo innobre And in it lies a wretched man onde repousa un desgraciado Eaten by teeth of flame, que o cal ardente consome. In a burning winding-sheet he lies, Cunha mortalla de lume xace And his grave has got no name. en tumba que non ten nome.

De repente, apenas terminado o tétrico recitado de Wilde, irrompe na sala do Auditório o Coro feminino do Orfeom Terra A Nossa em cerimoniosa marcha desde o vestíbulo até o cenário: dúzias de mulheres de rigoroso luito e tacom curto passam por entre a audiência entoando o vigoroso hino do sufragismo militante británico musicado por Ethel Smith (1858-1944) sobre texto — tam victoriano — de Cicely Hamilton (1872-1952).