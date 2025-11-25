Si, ocorre. É acoso

Somos unha profesión predominantemente feminina, mantemos un contacto estreito e íntimo con outras persoas, e algunhas delas pensan que estamos “ao seu servizo” cando lles prestamos atención e coidados en hospitais, centros de saúde, residencias de anciáns...
Somos unha profesión predominantemente feminina, mantemos un contacto estreito e íntimo con outras persoas, e algunhas delas pensan que estamos “ao seu servizo” cando lles prestamos atención e coidados en hospitais, centros de saúde, residencias de anciáns… Este é un viveiro, arraigado desde o século XIX no sexismo, a desigualdade e a discriminación, que segue a provocarnos hoxe situacións que non podemos minimizar e que son manifestacións de violencia que afectan á nosa saúde física e psicolóxica e dificultan o noso desenvolvemento profesional.
Existen moitas formas de violencia contra as mulleres, e este ano, con motivo do Día Internacional da Muller, quixemos centrarnos en dúas delas: o acoso por razón de sexo e o acoso sexual.
Trátase de comportamentos silenciados e invisibilizados, mesmo normalizados, que a miúdo quedan impunes no noso lugar de traballo. Non se ven, ou a xente non os quere ver, e isto leva aos agresores a crer que son “intocables” e a seguir mantendo unha actitude ou comportamento que nos viola e agride.
Comentarios ofensivos e sexistas, trato desfavorable e menosprezo do noso traballo, xestos obscenos, invasión deliberada do espazo persoal e mesmo contacto físico non solicitado... son só algúns exemplos.
Todas estas situacións ameazan a dignidade, a saúde, a seguridade, a autonomía e o traballo das súas vítimas. Mulleres, e tamén homes, que poden sufrir problemas psicolóxicos como ansiedade, depresión, traumas emocionais, baixa autoestima ou nerviosismo, e trastornos físicos como problemas de sono, dores de cabeza, doenzas gastrointestinais e hipertensión... Esta é unha realidade que non podemos tolerar nin permitir. Por este motivo, o noso sindicato leva moito tempo traballando para acabar con todas as formas de violencia contra as mulleres. Os datos dunha enquisa recente que realizamos con miles de enfermeiras e fisioterapeutas, na súa maioría mulleres, pero tamén homes, non poden deixar a ninguén impasible.
Tres de cada dez sufriron algunha invasión deliberada do seu espazo persoal e sentíronse menosprezadas, e unha de cada dúas experimentou comentarios e/ou bromas sexistas ofensivas. Mentres tanto, o 22 por cento das enquisadas informaron de que experimentaron contacto físico non desexado e non solicitado.
Estas situacións tamén se repiten, non só unha ou dúas veces, senón moitas máis veces ao longo do tempo. Tamén é moi grave que máis do 84 por cento destes incidentes non sexan comunicados no lugar de traballo nin denunciados formalmente. Isto débese principalmente á falta de coñecemento dos procedementos a seguir e dos dereitos existentes, e/ou á falta de confianza na súa eficacia.
Dado que as empresas e as administracións públicas están legalmente obrigadas a promover condicións de traballo que impidan o acoso sexual e o acoso por razón de sexo a través de protocolos específicos, SATSE esixe a súa aplicación.
Estes procedementos non poden seguir sendo só outro documento descoñecido, sen implementar, que non protexe nin axuda ás vítimas e que non ten consecuencias para o agresor.
Tamén son necesarias medidas preventivas para promover unha cultura de tolerancia cero co acoso mediante a difusión de información sobre os procedementos a seguir, a formación obrigatoria e as campañas de sensibilización continuas. Ademais, as vítimas deben estar protexidas integralmente mediante a aplicación de procedementos establecidos e garantindo a súa protección contra posibles represalias. Isto inclúe garantir o seu acceso a apoio psicolóxico e asesoramento xurídico no caso de que os seus dereitos laborais se vexan afectados polo acoso.
En SATSE, temos moi claro que «Si, ocorre... É acoso», e non podemos permitir nin unha situación máis que ameace a dignidade, a saúde e o desenvolvemento profesional de calquera persoa.