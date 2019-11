Sobre as políticas de violencia de xénero

O meu estudo enriqueceuse cunha profunda interacción con mulleres de toda España, que se puxeron en contacto comigo para compartir as súas experiencias. Da miña investigación publicouse en diversos medios -galegos e nacionais- un pequeno avance, un Decálogo de Medidas. Estas medidas e outras propostas de acción, así como pór no seu coñecemento que altos cargos do seu goberno non amparan nin protexen as mulleres en situación de vulnerabilidade, era parte do que lle quería comentar. Considero que é imprescindible que estea ao corrente de que funcionarios e altos cargos da Administración que preside, con absoluto nepotismo, acosan e vulneran os dereitos das vítimas, non aplican os beneficios aos que temos dereito no Estatuto dos traballadores no ámbito de violencia de xérno, nin a Lei de protección de violencia de xénero na Administración galega. Ademais, quería pedirlle que impida que se utilice diñeiro público contra as vítimas para a defensa legal dos funcionarios e altos cargos responsables das accións relatadas. Porque, destes feitos, hai denuncias nos xulgados.

Quero pensar Presidente que estes comportamentos non lle parecen a mellor política para combater a violencia de xénero. Bastante duro é o inferno no que vivimos, loitando por recuperar os nosos fillos e sobrevivir ao día a día do proceso, como para engadirlle que nos martiricen os seus funcionarios e que os seus cargos políticos, como pouco, o permitan.

Estimado Presidente, se pode atopar un oco na súa ocupada axenda, estarei encantada de explicarlle con detalle todo o exposto nesta carta e así, talvez, poderá entender porque máis do 70% das mulleres non confían na xustiza, co cal, non presentan denuncias de violencia de xénero e preto do 85% consideramos que as administracións públicas non nos axudan.

Quedo á súa disposición por se nalgún momento ten tempo para escoitar a unha simple cidadá galega e vítima de malos tratos institucionais.