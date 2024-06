Solucións, xa!

Despois da toma de posesión dos novos cargos da Consellaría de Sanidade, queda o tema de buscar solucións ós múltiples problemas sanitarios. A diagnose está feita, débense aplicar medidas (incluso “cirúrxicas”) que precisa o Sistema. Entidades relacionadas ca Defensa da Sanidade Pública, sempre dixemos que o orzamento necesario para manter un Sistema Sanitario do Primeiro Mundo, debe ser do 25% do total para “gastar” en saúde. Isto é o que recomenda a OMS. Pero escoitando as declaracións dos responsables, creo que é unha misión imposible. O novo Conselleiro, di que dende a Consellaría de Sanidade “preténdese deixar concellos sen Pediatras”. Algo o que non se atreveron os anteriores Conselleiros. Este é un tema moi serio e que o PP non ten reparo xá en dicilo e facelo sin remordemento ningún. Mandarán ós nenos ás cabeceiras de comarca para ser atendidos, co cal o concepto de que a AP ten que ser accesible e próxima, pérdese por completo! Supón, deixar sen atención pediátrica cercana, a miles de menores, cuias familias deberán desprazarse kilómetros para recibir atención por Pediatras que non coñecen aos nenos, ás súas familias, á comunidade onde residen, etc. e levan ó abandono da prevención e promoción de saúde, a non facer o Programa do Neno San, a non identificar as enfermidades graves, etc. Os Médicos de Familia, non teñen unha formación reglada para atender á poboación infantil. As familias terán que recorrer moitos km. para ser atendidos, recurrir a Pediatras privados ou contratar seguros complementarios. A estratexia está clara: desmantelar, para favorecer á privada!