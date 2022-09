Somos comunidade ou a falacia individualista

Un día calquera mancas un pé, algo tan común como fracturar o quinto metatarso e vives en carne propia a falacia do individualismo. Xa o sabías, claro, mais agora cada segundo, tic tac, íspete da túa inutilidade, desa incapacidade de andar dous pasos facendo equilibrios (bieito tai chi) para ir ao escusado soa. Ti, que como decrecentista, sabes que todos necesitamos de todos e que nalgún momento das nosas vidas ímolo experimentar, malia iso sénteste culpabel de necesitar aos demais, incluso aos teus demais. Herdanza produtivista interxeracional.

Un día calquera mancas un pé, algo tan común como fracturar o quinto metatarso e vives en carne propia a falacia do individualismo

Por outra banda, unha fractura, mesmo non grave, faiche ver máis nidiamente o esfarelamento do sistema público de saúde. Marchas de urxencias cun informe escueto, unhas receitas de analxésicos e antiinflamatorios e un consello de que te autoinxectes eparina na barriga para evitar trombos. Tal como aquela parodia de Mr. Been da automedicina. Da túa conta corren os gastos en muletas, zapato de descarga parcial, fisioterapia...ou, de non ter pecunio, encomendarse á virxe de Lourdes ou de Chamorro. Non é desidia dos sanitarios senón mercantilización do sistema de saúde, desinvestimento e deriva dos cartos públicos cara a medicina privada, esa que só certo nível de ingresos permite pagar. Esa que se desentende de ti cando tes algo grave ou non rendivel.

Mais todo ten as dúas facianas. Non poder salvar as escaleiras e carecer de ascensor confínate a un encarceramento delongado. Sorte se non vives soa e tes quen te achegue a comida e os coidados. Porque vivimos nunha sociedade no que unha parte da cidadanía vive soa, é idosa ou con algunha dependencia. Nunha sociedade onde non temos un servizo público ou comunitario de coidados. Unha sociedade na que unha persoa que padeza calquera doenza dexenerativa ou un accidente que a fai depender dunha cadeira de rodas é forzada a vivir pechada de por vida nun edificio-ratoeira sen romper aínda no século XXI as barreras arquitectónicas.