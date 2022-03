Somos referentes, somos esenciais

As máis de 282.000 enfermeiras do noso país non só somos excelentes desenvolvendo o noso labor asistencial ou de coidados, somos excelentes na docencia, formación, investigación, xestión e noutros moitos ámbitos de actuación grazas unha formación universitaria de Grao

Sómolo, é indubidable, pero tamén temos que crérnolo nós mesmas e, sobre, todo, rebelarnos contra a discriminación e reivindicar o que nos merecemos, o noso lugar dentro do sistema sanitario. Reclamar un trato xusto e igualitario e condicións adecuadas de traballo, afastadas da precariedade e a temporalidade, que nos permitan conciliar a nosa vida profesional e persoal.

Necesitamos dos nosos responsables públicos e políticos medidas valentes, decididas e innovadoras que promovan unha igualdade real e efectiva. Medidas que melloren o acceso e permanencia no emprego das mulleres, medidas que fomenten a promoción profesional a postos de responsabilidade e dirección e medidas que propicien o exercicio corresponsable dos dereitos da vida laboral, familiar e persoal.