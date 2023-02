Sped up, burn out e hackear á humanidade

Na clase explicamos como percibimos máis do que facemos consciente, como as micropercepcións non pasan á percepción molar co fin de optimizar a xestión da realidade: por adaptación filoxenética entendemos que certos estímulos son prescindibles e evitamos, así, a fatiga cognitiva

Na clase explicamos como percibimos máis do que facemos consciente, como as micropercepcións non pasan á percepción molar co fin de optimizar a xestión da realidade: por adaptación filoxenética entendemos que certos estímulos son prescindibles e evitamos, así, a fatiga cognitiva –e desperdiciar recursos enerxéticos-. Entrego unha fotocopia na que David Byrne (Como funciona a música) conta que gravar un directo sen seleccionar –ata certo punto- o son por pistas dá como resultado o caos, sons confusos para a mente. Por iso se grava, para unha reprodución sonora, unha voz e un grilo que canta, pero non o coche que pasa e o vento que brua. Realízase a selección que, en vivo, fai a mente. Ademais das posturas epistemolóxicas que se podan barallar aí, pensamos que a adaptación realizada pola especie é o contrario ao ofrecido polo mundo dixital, que nos dá, con aparente xenerosidade, saturación de estímulos. E non fai falta preguntarnos por que estamos tod@s burn out, turbados como aquel obreiro de Chaplin (Tempos Modernos) e coma o carteiro do filme de Tati (Día de festa). Isto é o progreso, tiña que repetir, para crelo. Tampouco fai falta que nos preguntemos quen decide que é o progreso, a evolución ou as boas prácticas docentes.

Séntome na sala de profesores e aparece ao meu carón unha revista antiga na que Harari, un personaxe non especialmente crítico, di: as corporacións están hackeando á humanidade. O realismo pode ser, xa vedes, máxico, ou temible. O caso é poder escoller.