Sr. Alcalde: respecte a ordenanza municipal e use a sinaléctica en galego

Señor Campos, señor Rueda: aposten definitivamente polo galego e déixense de cálculos de interesada ambigüidade. A mellor celebración do Día das Letras Galegas é a que dura os 365 días do ano

Esta agrupación, que tanto ten dado a coñecer Ribadeo polo país adiante, e que é un dos referentes na historia do asociacionismo cultural galego, desenvolveu ao longo dos seus 54 anos de historia un feixe de actividades destinadas todas elas a dar a coñecer e desenvolver a lingua e a cultura galegas. Pasamos por momentos difíciles nos que as autoridades gobernativas miraban con lupa todo canto faciamos. A lembranza máis intensa é a da Feira do Libro en Galego, na que mesmo se vendían exemplares de xeito medio clandestino por temor a represalias. Lonxe quedan eses anos. Xa na actualidade puidemos gozar do apoio e colaboración do concello de Ribadeo. E non nos importa ren, cada vez que realizamos un acto, indicar que contamos con ese apoio.

Pero o noso recoñecemento non é un silencio cómplice e submiso. Non podemos mirar cara a outro lado e facer como que non vemos. Reclamamos do actual goberno municipal que respecte a ordenanza municipal sobre o uso do galego; reclamamos do actual goberno municipal que cumpra coa legalidade vixente ao respecto tamén no ámbito galego. E esiximos do señor conselleiro de Cultura que desde a Xunta de Galicia se vele por ese cumprimento. Como imos poder dar crédito ás gabanzas que o goberno da Xunta faga sobre o galego estes días se, despois, compañeiros seus de partido fan o contrario nos concellos? Parécelle ben ao señor conselleiro de Cultura, Xosé López Campos, que en Ribadeo se use sinaléctica en castelán? Acaso non ve útil o galego para dar indicacións á cidadanía? Só o acepta como adorno en actos protocolarios? Gustaríalle que na Estrada tamén se comezasen a rotular todos os carteis en castelán? Señor Campos, señor Rueda: aposten definitivamente polo galego e déixense de cálculos de interesada ambigüidade. A mellor celebración do Día das Letras Galegas é a que dura os 365 días do ano.