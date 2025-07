Súbdito e colonizado

Ambas as dúas verbas viñéronme á cabeza os últimos días tras o non enfrontamento da UE con Trump (non exactamente cos EUA) polo 5 % de gasto militar

Ambas as dúas verbas viñéronme á cabeza os últimos días tras o non enfrontamento da UE con Trump (non exactamente cos EUA) polo 5 % de gasto militar, a clama procurada dende esta beira no tema da taxas impostas dende a outra beira do mar, os repetidos meter a cabeza baixo terra pero non en territorio palestino, etc. O comportamento de Europa é o dunha entidade súbdita (e por extensión, dos europeos en conxunto, esteamos ou non a favor, como súbditos) e colonizada “impoñéndolle, ademais do dominio político e económico, unha cultura que lle é allea“, algo que temos claro dende que tomamos conciencia de que na vida real, e en relación ós EUA, nós eramos algo así como os indios das películas de vaqueiros. Claro que, volvendo outra vez á definición, dicir cultura ó destrozo da cultura é moito dicir.