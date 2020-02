Sundarbans, a nación do tigre de Bengala

O mangleiral é o recibidor por onde entraron cantos conquistadores pasaron polo lugar e o soportal onde se detén o tempo, pois aquí todo semella igual e distinto a un tempo. Todo pasa e nada queda entre estas factorías de verdor onde, cando cala o silencio, pode escoitarse o ruxir do tigre de Bengala. É aquí onde os fatos de monos gobernan ao seu antollo as lianas que penduran das árbores como estalactitas vexetais. Aquí, na patria do tigre de Bengala, onde non hai máis fronteiras que as augas doces mesturadas coas salgadas, hai xa tempo que se formou un arquipélago de illotes que tanto medran como desaparecen. Unha terra que unificou a auga e que o barro uniu, que procreou iguais entre as hamacas da noite de mareas, e que festexou a chegada salvaxe do ser humano no nome do tigre, da serpe, do crocodilo e do cangrexo.

No delta conviven especies animais únicas no mundo como o cangrexo da lama, o crocodilo do estuario, o golfiño do Ganxes, a pitón india ou o tigre de Bengala, emblema de Bangladesh. Todos eles son necesarios, pois son imprescindibles para manter o ecosistema; por exemplo, os cangrexos aliméntanse de cousas mortas e así limpan todo o que pode contaminar as augas, os delfíns coidan da saúde dos peixes do río e o tigre mantén o equilibrio entre a vexetación e as présas herbívoras que depredan. Porén, as pegadas do home dificultan a supervivencia da natureza como tal e transforman o hábitat das outras especies que antes da súa chegada vivían nel.