Tele Amarga

Miro de esguello á miña avoa, que atende na pantalla como un home de bigote e traxe espantoso abraza a unha muller derretida de amor. A voz de pura testosterona ecoa no salón e ela non pode disimular certo desacougo coa última revelación familiar de Tierra Amarga. Rara vez perde un episodio, pero cando lle ocorre enseguida vai chamar por teléfono a unha filla para pedirlle que a poña ao tanto do estado moral, psicolóxico e ata financeiro dos protagonistas. Parece que vise neles aos seus propios parentes ou veciños, entre os que non quedan, que eu saiba, homes intrépidos con mostacho, esposas dóciles ou veciñas anxelicais que dean consellos. En calquera caso, chama a atención a súa pracenteira conexión cuns personaxes situados nun ecosistema social xa descatalogado no noso imaxinario posmoderno.