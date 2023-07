Son moitos os temas que nos afectan e que estamos a deixar de lado. Por iso apoio o manifesto #TemosQueFalar (3) porque máis aló de votar, é necesaria máis democracia, e para iso temos que cambiar o modelo económico, político e social.

Temos que falar sabéndonos diferentes, cada quen "da súa casa", mais sabendo tamén que só coa unidade poderemos afrontar as múltiples crises que afrontamos.

#TemosQueFalar. Por iso anímovos a asinar, individual ou colectivamente, de ser o caso, este manifesto (3).



Notas

2) Se as máquinas produzirem tudo o que precisamos, o resultado vai depender de como as coisas serão distribuídas. Todos podemos desfrutar de uma vida de luxo e prazer se a riqueza produzida polas máquinas for compartilhada. Ou a maioria das pessoas pode acabar miseravelmente pobre se os donos das máquinas se posicionarem com sucesso contra a redistribuição da riqueza. Até agora, a tendência parece seguir a segunda opção, com a tecnologia conduzindo a uma desigualdade cada vez maior.

Contestación de Stephen Hawking, no reddit "Science AMA Series: Stephen Hawking AMA Answers!" (hai 7 anos):

