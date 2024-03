The Rapants : La Máquina del Buen Rollo

Semella que terse somerxido para a gravación do novo disco nas mesmas augas -literalmente- que Nacho Vegas, Lori Meyers ou Bunbury tenlle proporcionado novos superpoderes a unha das franquicias estrela do metaverso da nova música galega™

Semella que terse somerxido para a gravación do novo disco nas mesmas augas -literalmente- que Nacho Vegas, Lori Meyers ou Bunbury tenlle proporcionado novos superpoderes a unha das franquicias estrela do metaverso da nova música galega™. As propiedades taumatúrxicas da piscina do estudio de Paco Loco son xa case tan lendarias coma as da fonte da vida descrita por Herodoto ou a da eterna xuventude de Ponce de León. Un ritual transformador que se ten convertido na meta dunha das peregrinaxes meridionais con máis mística do indie estatal.

Con todo, o destino dunha viaxe iniciática coma esta non é só contar coa sabedoría musical do tolo -tolísimo, non vos perder en Filmin o documental Paco Loco: Viva el noise- xenio asturiano, tamén o é vivir a experiencia en si mesma. Gravar nas bobinas reel-to-reel onde se gravaron algunhas das cancións que che levaron a querer aprender a tocar. Soar polos mesmos monitores onde se mesturaron discos cos que te tes emocionado tantas veces. Desafinar nos mesmos micros que rexistraron versos que sabes de memoria dende a adolescencia. Esas son as augas milagreiras que os nosos heroes foron buscar a carón das columnas de Hércules. E disque as atoparon. Pero non só. Da vella Gadir trouxeron tamén unha fórmula secreta pola que moitos teñen pelexado, de cote, en balde: o Santo Graal do son do funk clásico.