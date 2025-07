Tribuna sobre o 'informe' do autodenominado Observatorio Feminista Galego

Un feminismo que exclúe non é feminismo

Non podemos aceptar que se utilice o nome do feminismo para lexitimar discursos que exclúen a parte das nosas compañeiras. As identidades trans non son unha ameaza: son parte do feminismo dende hai décadas, dende os marxes e dende a loita. O feminismo, se non é inclusivo, é patriarcado con outra cara. Defender os dereitos das persoas trans non resta, suma. Non é un capricho, é unha cuestión de dereitos humanos e xustiza social.



A quen lle interesa esta división?

O que estamos vivindo non é novo. Cada onda feminista e cada avance en dereitos para quen vivimos nas marxes trouxo consigo unha contraonda reaccionaria. O patriarcado reacciona, reorganízase, e agora —de forma moi astuta— pretende que sexamos nós mesmas quen nos dividamos. A quen lle interesa que as feministas e as activistas LGTBIQA+ loitemos entre nós? A quen lle interesa a desmobilización social? A quen lle interesa que desviemos o foco do verdadeiro inimigo?

O inimigo non son as persoas que nos acompañan na loita. O inimigo é o patriarcado que nos degrada, que nos mata, que nos quere invisibles, caladas e de volta nos marxes.

Como di Alana S. Portero nunha recente entrevista:

“A novidade non é que existamos, senón que agora somos visibles e decidimos que a nosa voz non vai ser silenciada nunca máis, nin polo odio alleo nin polo noso propio medo. Non hai que entender a natureza exacta doutra persoa para respectala. Se non é polo entendemento, que sexa pola bondade.”

Efectivamente. Non pedimos comprensión absoluta, pedimos respecto. E tamén pedimos que non se instrumentalice o feminismo para volver colocar a algunhas persoas fóra. Todas e todes temos tanto que achegar: experiencias, reflexión, alegría, resiliencia. Todas nós, tamén as mulleres trans e as persoas non binarias, levamos décadas loitando xuntas por un mundo máis xusto. Por iso, este intento de fractura non se pode admitir nin avalar. Non o imos soster nós.



É tempo de sumar

Diante deste tipo de situacións é o momento de facer un chamamento claro: Non aceptemos supostos informes que sementan sospeita e desinformación. Defendamos un feminismo plural, forte, con base na evidencia e nos coidados. Porque se non é para todas, non é feminismo.