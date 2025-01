Tú no eres de aquí

Para muita xente, esta conversa poderá parecer kafkiana e un incómodo absolutamente desnecesario cun descoñecido co que acabas de falar por primeira vez. E aínda así, foi. Podería até se converter nunha anécdota hilariante: a da muller galega que ficou chocada de lle falaren en galego na Galiza! Mais hei de confesar que non foi apenas ela. Xa me ten acontecido outras veces: no barbeiro, no mecánico... e, por suposto, non só en Vigo, tamén noutras cidades deste noso país.

Mais esta muller, sen lle dar maior importancia, comentou unha cousa ben interesante: “pensaba que eras portugués”. Esta percepción aparentemente banal, no fondo, abre unha porta a unha reflexión máis profunda sobre o estado actual e futuro do galego.