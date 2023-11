Turismoadictos

Consciente de todo isto, unha parte do sector xa está a ofrecernos “turismo sostible”. Esquézano: trátase dunha segmentación estratéxica da oferta para clientes ecosensibles que, a pouco éxito que teña, acabará convertido na versión beta do turismo de masas

Consciente de todo isto, unha parte do sector xa está a ofrecernos “turismo sostible”. Esquézano: trátase dunha segmentación estratéxica da oferta para clientes ecosensibles que, a pouco éxito que teña, acabará convertido na versión beta do turismo de masas. En suma: non hai solución. Dentro de 10 anos non voaremos ao outro lado do Atlántico a un prezo asumible. Acataremos, si ou si, fortes restricións de emisións e de consumo, por máis que o turismo aínda aspire a manter ese status de ocio creativo e de xerador de riqueza urbi et orbi.

O tal beneficio económico, que cifrou nun 8% a aportación ao PIB de España (2021), só seguirá lucindo optimista mentres non introduzamos os custos reais da enerxía aplicada aos transportes, dos servizos altamente subvencionados ou pouco gravados (hoteis, Ave, centros comerciais), as carísimas infraestruturas (estradas, aeroportos), a esquilmación amplificada da natureza e os crecentes desaxustes socioeconómicos que encarecen o alugueiro das vivendas e os alimentos. Iso por non falar do incremento dos gastos municipais (auga, residuos), da ínfima calidade de moitos dos empregos que xera e dun factor moi a ter en conta: o comportamento altamente inestable desta área de actividade (atentados, clima, crises…). Acaso nunca sospeitaron de que no segundo país máis turístico do mundo (70-80 millóns de visitantes anuais en España) dificilmente nos achega ao grao de desenvolvemento do aburrido e frío norte de Europa?

Dito o anterior, aos que se sintan algo sensibilizados co tema confésolles que non lles podo dar a solución para loitar interiormente contra a súa dependencia do turismo. O único que podo facer é animalos a que dean o paso que eu din: aceptar a miña adicción. Polo demais, se alguén se anima a organizar un grupo de desintoxicación, que conte comigo.