Última esperanza para a Sanidade Pública na Galiza

Sendo conscientes de que imos con 6 anos de retraso por culpa da administración do PP, propoñemos:

1º.- Aumentar os recursos: unha política de aumento de orzamento ata acadar o 25% en cinco anos. Actualmente estamos no 14%. Temos que recupera as prazas de persoal perdidas polos recortes do PP. Incrementar o número e potenciar as competencias, de todalas categorías profesionais que integran os equipos: Persoal Administrativo, Fisioterapeutas, Traballadores Sociais, Psicólogos Clínicos, Logopedas, Farmacéuticos Clínicos, etc. Atención Integral nos Centros de Saúde. Planificar as convocatorias de prazas de especialización en función das necesidades actuais e futuras. Acabar coa precariedade laboral e a contratación lixo en todalas categorías, reducir o burnaut e recuperar aos profesionais que emigraron.

2º.- Mellorar a capacidade resolutiva: debemos ampliar as plantillas para dispoñer dun tempo adecuado de atención aos pacientes, que garanta 10 minutos por consulta e 30 pacientes máximo o día nas consultas médicas. Mellorar a coordinación e comunicación da AP cos servizos hospitalarios, cos traballadores dos PACs, co sistema de atención a dependencia, de servizos sociais e de saúde pública.

3º.- Incrementar o papel e a responsabilidade da AP nos plans e programas de saúde: temos que intervir, de maneira consensuada, nos programas e protocolos de actuación en AP, na relación ca Especializada, ca Atención a Dependencia e cos Servizos Sociais...e todo coordinado desde AP. Desenvolver os Plans Locais de Saúde, como instrumento fundamental para integrar, coordinar recursos, esforzos e actividades de promoción da saúde.

4º.- Mellorar a accesibilidade aos centros: temos que garantir a atención en consulta en 48 h. Incrementar e dimensionar as cotas dos integrantes dos equipos en función da demanda. Abrir os Centros de Saúde en xornada de mañá e tarde (quendas deslizantes). Potenciar as áreas administrativas dos centros, esenciais para garantir unha información e xestión da demanda e da sobredemanda da cidadanía. Por en marcha Programas de Educación Sanitaria.

Para realizar o exposto, debemos facer cambios organizativos para garantir a Xestión Integrada

Para realizar o exposto, debemos facer cambios organizativos para garantir a Xestión Integrada. Temos que ter unha política de formación e investigación en AP. Potenciar a Atención a Saúde Mental, a Saúde Comunitaria, a Saúde Pública e a Participación Social. Utilizar a formación de Residentes de Medicina de Familia, Pediatría e Enfermaría, para manter o relevo xeracional. Introducir con carácter obrigatorio a materia de Medicina e Enfermería de Familia e Comunitaria en todalas facultades.