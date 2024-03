Uma nova Galiza? Reflexões

A realidade é que o poder continua a ser possuído polos “mesmos de sempre”. Que têm uma ideologia herdada do franquismo. O Sistema do caciquismo que baseia seu poder na duplicidade do medo e a conveniência. Sempre na crença de que convém estar a bem com os que “mandam desde sempre” porque algo che pode tocar no reparto dalguma regalia: A colocação dalgum filho ou filha, mover os papeis indispensáveis para teu negocio, ajudas económicas etc.

Neste momento, na Galiza é muito difícil romper o “status quo” . Muitas pessoas devem favores a quem possuiu o poder desde há tantos anos. Chamamos barriguinhas agradecidas. Constituem autenticas redes clientelares. Mas, também funciona o medo ao desconhecido. Um meu curmão que era muito assisado dizia-me: “A estes já os temos mantidos. Se vêm outros novos temos que voltar a começar”. Filosofia do sobrevivente sem capacidade de rebeldia.

Mas eu clamo pola rebeldia. Pola subversão. Polo inconformismo.

Pola confiança em nós como povo . E assim foi nestas eleições. As forças da direita ( somados PP, Vox e D.O.) levaram, apenas, uns 35.000 votos a mais do que as esquerdas.

Galiza não é de direitas como se diz. Há muita gente que quer confiar nas esquerdas antes do que na direita. (712.183). E, ainda o nacionalismo também colheitou uma boa manda de gente que nele confiaram (467.074). O que são muitas pessoas.