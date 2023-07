Un abrente de esperanza

Este período abre un tempo precioso para que as forzas da oposición reconfiguren as súas estratexias políticas e organizativas cara a esa confrontación decisiva para o país. A Terra ten semente dabondo. Só faltan labregas boas e xenerosas, que a coiden con cariño.

Á espera do resultado das negociacións políticas para que Psoe e Sumar podan reeditar unha maioría de investidura (cuxa principal dificultade reside no posicionamento negociador de Junts), todo indica que Feijóo deberá permanecer como portavoz da oposición, agora xa con asento no Congreso dos Deputados. Un escenario que non será cómodo nin doado para unha persoa acostumada ao poder, que acumula un desgaste vital notable e –sobretodo– para a cal as bases do PP teñen xa un recambio con maior proxección cara o futuro: Isabel Díaz Ayuso. Non cabe descartar un pacto que garanta a estabilidade interna do PP, no Feijóo ceda o paso á presidenta madrileña a cambio de garantir un retorno a Galicia, como aquel que trouxo de volta a Fraga tras deixarlle o sitio a Aznar para as xerais de outubro do 1989.

O que si parece claro é que, con esta situación, o Presidente Rueda non terá ningún incentivo en adiantar as eleccións galegas de xuño do 2024. Perante o fracaso de Feijóo, Rueda necesita tempo para engranar ben a súa nova maquinaria de San Caetano cos medios de comunicación afíns e os obxectivos electorais do Partido. Os orzamentos que se elaboren no outono do 2023 serán decisivos neste sentido.

Este período de un ano abre un tempo precioso para que as forzas da oposición (PSdeG, BNG, Sumar) reconfiguren as súas estratexias políticas e organizativas de cara a esa confrontación decisiva para o País. Os resultados do 23 de xullo arroxaron un baño de realidade que a oposición non debería, de novo, deixar pasar sen unha seria reflexión de cara ao futuro. Non hai marxe para euforias, nin tampouco para ensimismamentos internos. Cómpre tecer complicidades coas respectivas bases sociais, combinando coherencia ideolóxica con humildade e realismo político. Cómpren liderados políticos valentes, que sexan capaces de facer aradas distintas das feitas nos últimos 14 anos. A Terra ten semente dabondo. Só faltan labregas boas e xenerosas, que a coiden con cariño.

Este 25 de xullo do 2023, confiamos que un abrente de esperanza se abra tamén para as vítimas do Alvia, cunha pronta sentenza que faga lles faga xustiza como merecen, dez anos despois do fatal acidente. A xustiza para a súa memoria, a condena de todos os que coa súa acción ou omisión provocaron tanto sufrimento, é tamén a nosa causa.

Desde aquí, desexamos a todos e todas as nosas lectoras un feliz Día Nacional de Galicia, que ben o imos merecendo.