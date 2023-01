Un ano cheo de incertezas

A nivel económico e, xa que logo, social o ano 2023 aparece con non poucas incertezas. As primeiras están na duración da pandemia da COVID.19 e da guerra en Ucraína cuxos impactos negativos foron extraordinarios pois tanto provocaron a ruptura da cadea de valor a nivel internacional como unha moi forte caída da oferta global que, en occidente maiormente, disparou a inflación e puxo en cuestión os dogmas neoliberais tal que, en non poucos casos como sucede na Unión Europea co ordoliberalismo, tiveron que seren abandonados. Velaí a razón das primeiras incertezas: que vai pasar co guerra en Ucraína?, e coa pandemia?. Todo apunta a que esta guerra vai para longo e a que a pandemia aínda non está controlada.

Neste complexo marco xeral aparecen tamén outras incertezas tales como que decisións en materia de política fiscal e monetaria tomarán neste ano 2023 as autoridades comunitarias (BCE, CE)?. Por caso, en política monetaria, seguirá o BCE empeñado en elevar os tipos de xuro como estratexia para facer fronte as presións inflacionistas?, ou cambiará o rumbo facéndoa menos agresiva?. Seguirá sacrificando o crecemento económico, a creación de emprego e benestar, a supervivencia de moitas pemes e o control das débedas a prol do obxectivo de frear a escalada de prezos?. As sinais que nos chegan das autoridades monetarias europeas non nos permiten ser optimistas nesta materia. Todo apunta a que o BCE manterá o rumbo actual polo que debemos agardar novas subas dos tipos de xuro nos próximos meses cos conseguintes estragos económicos.