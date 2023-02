Un ano despois da invasión de Ucraína

Os gobernos de Rusia e Ucraína (neste último caso, tutelado polos dirixentes de EE.UU. e da UE) non teñen chegado á conclusión de que a mesa de negociacións é a mellor opción. Desgraciadamente, semella que ambas partes -aínda que sexa con intensidades diferentes- prefiren buscar un maior desgaste militar do adversario para condicionar os termos dun hipotético acordo futuro

Neste aniversario estase a falar moito da duración do conflito. Hai quen pensa que se vai manter vivo durante un tempo prolongado -a hipótese da cronificación- mentres existen outras opinións que consideran verosímil un acordo de paz -ou, polo menos, un alto o fogo provisorio- nun horizonte temporal relativamente curto. As experiencias históricas rexistradas nas últimas décadas teñen demostrado que existe unha correlación entre as expectativas que se desenvolven no ámbito estritamente militar e as posibilidades dunha negociación que permita acadar un pacto minimamente estábel. Cando as partes enfrontadas chegan á convicción de que non é viábel unha vitoria dos seus respectivos exércitos, gaña peso o escenario da negociación. O caso da guerra de Vietnam foi paradigmático: despois de que, durante anos, os gobernantes dos USA apostaran pola súa vitoria en base á presunta superioridade dos medios humanos e materiais involucrados na guerra tiveron que aceitar a inviabilidade de semellante obxectivo e aturar a importante división creada no seo da sociedade norteamericana. O resultado é ben coñecido: negociación final entre catro partes (USA, Vietnam do Sur, Vietnam do Norte e Vietcong) para asinar o remate da guerra.

Aínda estamos lonxe dunha situación análoga no conflito actual. Os gobernos de Rusia e Ucraína (neste último caso, tutelado polos dirixentes de EE.UU. e da UE) non teñen chegado á conclusión de que a mesa de negociacións é a mellor opción. Desgraciadamente, semella que ambas partes -aínda que sexa con intensidades diferentes- prefiren buscar un maior desgaste militar do adversario para condicionar os termos dun hipotético acordo futuro.