Un balón, o peito e a caluga

Un grupo de cativos queda para xogar nunha rúa plúmbea da Cisxordania ocupada. Basil ten 15 anos. Adam tan só 8 e un soño natural: ser Lionel Messi. Once disparos. A Basil alcánzanlle dous no peito. A Adam atravésalle un a caluga

“Se Gaza se acaba, o mundo inevitablemente tamén. Se non se logra esta vez, entón a vitoria será para os máis bárbaros e violentos”. Estas palabras pertenecen a Eric Cantoná. Foi futbolista. El sempre opina. Leva anos facéndoo a favor da convivencia en paz. Nada menos. Porque un futbolista ten dereito a opinar igual que un alpinista que limpa os muiños dos parques eólicos ou un probador de tobogáns. Están os que adquiren ese compromiso e os que prefiren non facelo, algo que é respectado por moita xente pero que sempre deixa na sala de prensa unha sensación de que esa personaxe, dende a súa posición de referente, non di o que pensa por evitar polémicas ou -máis simple- porque non lle apetece pensar.

Eu non creo na sinceridade se só se usa para facer dano, pero a miña nai sempre me dixo que esgrimise o que penso cando sexa necesario. Por iso, aínda que non o faga para cambiar o mundo, escribo en público. Seguramente pola miña absoluta falla de destreza para meter un gol. Mais hoxe, que estamos a vivir unha situación de total complexidade por distintas e espiñentas frontes, deberíanse mobilizar a berros todas as opinións posibles en contra do que pon en perigo a coexistencia.