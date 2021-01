Un largocaballerista en Compostela

Corrían as primeiras horas do 29 de xaneiro de 1938 e o silencio da madrugada rompíase ás portas do vello cárcere da Falcona ao berro de “¡Viva la libertad!”.

83 anos despois, ese berro segue a golpear nas rúas de Compostela. 83 anos despois, as institucións da cidade seguen sen recoñecer o sacrificio de quen, durante os difíciles días daquel xullo de 1936, asumiu o mandato de presidir o Comité Executivo de Defensa da República, encargado de organizar a resistencia antigolpista xunto có derradeiro alcalde republicano da cidade, José Germán Fernández.

A necesidade imperiosa de recuperar a memoria democrática das vítimas da ditadura é unha obriga ética e xurídica que segue sen asumirse.

Hoxe cúmprense, en silencio, 83 anos do asasinato de Fernando Barcia Veiras. Falamos da persoa que presidiu desde 1931 a Agrupación Socialista de Santiago, do último dirixente posto en liberdade en Compostela despois da Revolución de Outubro de 1934, dunha persoa fundamental na loita polo Estatuto de Autonomía e tamén dunha persoa clave na configuración do sindicalismo educativo en Galicia.

O seu esquecemento débese principalmente a tres factores. Por suposto á propia ocultación de corenta anos de ditadura. Pero tamén á falta de asunción, chegada xa a chamada transición, por parte das institucións, incluídas as académicas, dos valores netamente democráticos. A adscrición de Fernando ao largocaballerismo fixo que, chegada a transición, a súa memoria non resultara cómoda ao discurso implantado en institucións e partidos, porque representaba valores esencialmente republicanos, liberdade, igualdade, fraternidade, cultura, laicismo, feminismo, e todo isto reflectíase na aposta de Fernando pola construción dun enorme movemento asociacionista, feminista, polo dereito á vivenda, antifascista, etc.

Finamente, a memoria de Fernando Barcia veuse comprometida polo feito de que, as portadoras da súa memoria son mulleres: a súa compañeira de vida, Ramona Blanco, e as súas fillas. Non podemos negar a importancia deste feito, nunha sociedade patriarcal, a da época e a actual, que relega ás mulleres a un segundo plano tanto na vida social como na política, pero tamén no eido da investigación, onde non se lles da o papel protagónico que teñen como vítimas e como fontes fundamentáis para comprender a historia do noso país.

No cabodano do seu asasinato as institución deben facer a autocrítica necesaria sobre o silencio, o abandono e o obscurantismo imposto sobre Fernando. Agardar un ano máis suporía continuar sendo cómplices de quen fai oitenta anos colocou a Fernando fronte ao paredón de boisaca, e de quenes fai corenta anos mandaron gardar silencio sobre as vítimas, apagar a súa voz e ocultar os seus valores. Valores tan necesarios neste momentos de fake news e golpistas de whatsapp.