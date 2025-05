Un pacto alternativo pola lingua

Fixo o 16-M un ano da proposta do conselleiro de Lingua a prol de acadarmos “...un gran pacto pola lingua galega”. A RAG a medio do seu entón presidente, Victor Freixanes, reflectía a necesidade dun amplo consenso para tirar o galego da emerxencia lingüística, cuestión que tamén salientou daquela o sociolingüísta e hoxe presidente da RAG, Henrique Monteagudo. Moi axiña a Mesa para A Normalización Lingüística e a plataforma Queremos Galego na que se integra amosaban a súa apertura ao pacto polo galego que-disque-propuña a Xunta e fixaban uns alicerces de consenso coincidentes cos da RAG e ben moderados: a actualización do Plan d Normalización da Lingua galega de 2004 e as recomendacións do Comité de Expertos do Consello de Europa de 2023. Estas mesmas propostas europeas determinaban a necesidade de substituír ou modificar radicalmente o Decreto de plurilingüismo de 2010, que veta o galego como lingua vehicular para as matemáticas, física e química no ensino obrigatorio non universitario.