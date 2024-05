Un pacto polo galego?

No ensino as súas esixencias proxectaríanse na derrogación das prohibicións do ensino en galego, garantindo de inmediato o mínimo do 50% de uso vehicular do galego do Decreto de 2007 e introducindo de xeito gradual, como propón a MNL, a necesaria inmersión no galego como lingua vehicular de todo o sistema educativo

Da aplicación conxunta do Plan de Normalización de 2004-actualizado- e da Carta Europea (Plan e Carta que asumen as tres forzas parlamentarias galegas) si podería xurdir un Pacto Nacional pola lingua.

No ensino as súas esixencias proxectaríanse na derrogación das prohibicións do ensino en galego, garantindo de inmediato o mínimo do 50% de uso vehicular do galego do Decreto de 2007 e introducindo de xeito gradual, como propón a MNL, a necesaria inmersión no galego como lingua vehicular de todo o sistema educativo (público e concertado) que restitúa as graves limitacións de coñecemento e uso que reflicten as estatísticas a respecto das xeracións más novas, garantíndose a dotación de material pedagóxico e didáctico en galego en todos os níveis e áreas de coñecemento, dotación que non se garante na actualidade.

O pacto habería tender tamén ao recoñecemento do uso oficial do galego no Estado e na Unión Europea e na progresión dos usos administrativos, sociais e empresariais. A Ordenanza lingüística do Concello da Coruña, confirmada na súa legalidade por unha recente sentenza do TSXG ratificada polo Supremo, demostra que existe un amplo campo xurídico para promovermos na progresión normalizadora das nosas Administracións municipais e-tamén- en todos os servizos públicos fornecidos por concesionarios e contratistas privados . Tamén no mundo empresarial en xeral.