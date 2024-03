Un perímetro axeitado para a amnistía catalá

O perímetro definido é o acaído tendo en conta a necesidade de que a amnistía respecte as regras do Dereito Europeo e Internacional, así como o marco de protección dos dereitos humanos e prognostica o fracaso das eventuais cuestións prexudiciais que poidan remesar no próximo futuro os Tribunais españois ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea preguntando sobre a adecuación da amnistía ao ordenamento xurídico europeo.

Cómpre, en último de contas, lembrar que a amnistía é unha ferramenta lexislativa certamente excepcional nas democracias avanzadas, malia que a Comisión de Venecia na súa función consultiva do Consello de Europa teña documentado doce iniciativas análogas nos últimos anos no ámbito europeo. Esta excepcionalidade ha respostar a unha finalidade tamén extraordinaria, que neste caso é a restauración da convivencia democrática na Catalunya, negativamente afectada pola desproporcionalidade da persecución xudicial da Sala do Penal do Tribunal Supremo, de determinados órganos xudiciais penais da chamada “Audiencia Nacional” e tamén por algúns radicados no territorio catalán a respecto dos feitos supostamente delictivos que agora van ser obxecto da amnistía.