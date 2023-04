Estáse ben. O café despexou un pouco máis os sentidos nesta primeira hora da tarde, na súa procura e recollida de sensacións, do sentir, ó tempo que sen esforzo se desfrutan. Cheo dunha tarde de primavera, na que as nubes tépedas pouca tregua dan a un Sol necesario, aínda que ás veces atorrante e sobranceiro. A temperatura, entre o acariño dos raios e o tremer da súa ausencia na pel, aínda que importante, non é máis ca un factor do benestar.