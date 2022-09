Un punto de inflexión na historia do nacionalismo

A importancia do nacemento do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Setembro de 1982 residiu na súa condición de acontecemento fronteirizo entre dúas épocas da historia do nacionalismo galego contemporáneo. Antes desa data, xa existían diversas organizacións políticas nacionalistas (PSG, UPG, ANPG...) e, posteriormente, tamén se mantiveron vivas outras expresións partidarias (EG, UG, FPG...). Foi na década dos 90 cando se rexistrou unha converxencia orgánica substancialmente diferente ao que se tiña coñecido anteriormente: daquela, o proceso iniciado no outono de 1982 acadou unha dimensión inédita coa presenza activa dun abano plural de colectivos e persoas.

A importancia do nacemento do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Setembro de 1982 residiu na súa condición de acontecemento fronteirizo entre dúas épocas da historia do nacionalismo galego contemporáneo

Entre 1975 e 1982, o nacionalismo galego non foi quen de proxectar nas urnas o seu inequívoco compromiso de ruptura co franquismo e a súa indiscutíbel fortaleza organizativa. A pesar de que no ano 1976 conformouse o Consello de Forzas Políticas Galegas (PSG, UPG, PGSD, MCG e Partido Carlista), as disputas pola hexemonía no seo desa plataforma imposibilitaron a comparecencia electoral desa alianza coa conseguinte fragmentación da oferta ao corpo social galego. Nunca saberemos que tería ocorrido se o CFPG concorrese como tal ás eleccións xerais de 1977 e de 1979. No ámbito da presenza nas institucións parlamentarias estatais, o nacionalismo galego atravesou un longo deserto que só rematou no ano 1996 coa obtención de dous deputados no Congreso por parte do BNG.

Neste primeiro período da transición posfranquista, a febleza electoral do nacionalismo foi unha evidencia. A pesar dalgúns éxitos destacados nos primeiros comicios municipais de 1979 (alcaldía da Coruña e presenza significativa nas cidades e nalgunhas vilas referenciais), os resultados rexistrados na primeira cita ao Parlamento galego no remate de 1981 (3 escanos para o Bloque-PSG e 1 para EG) defraudaron as expectativas xeradas nos meses anteriores. Esta minorización institucional propiciou unha reacción defensiva (afirmación prioritaria da propia identidade programática) que dificultou a elaboración de tácticas dirixidas a unha ampliación da influenza existente. O proceso de fundación do BNG representou un punto de inflexión significativo nesa dinámica, a pesar de que, naquel Setembro de 1982, aínda pervivían diferenzas relevantes a respecto do novo marco creado polo Estatuto de Autonomía e seguía pendente a unidade organizativa das distintas ponlas nacionalistas (singularmente coa EG que encabezaba Camilo Nogueira).