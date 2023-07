Un ser especial

De cativiño é normal sentirse especial. E como especial, sinxelamente, aplicar os particulares criterios de cada quen, axustados en cada momento por exemplo para considerarse o mellor, ou case. En todo

De cativiño é normal sentirse especial. E como especial, sinxelamente, aplicar os particulares criterios de cada quen, axustados en cada momento por exemplo para considerarse o mellor, ou case. En todo. E crer en consecuencia que se en algo son mellores outros, é sinxelamente porque aínda se é pequeno, ou porque unha casualidade momentánea lles impediu ser o mellor naquel instante. Ou ben, que a categoría correspondente non existe ou non paga a pena que exista para un mesmo. De todo iso non fai falta ser moi consciente: 'é' así e listo: o que non cadra, non se considera. Lembro unha anécdota de arredor dos dez ou once anos. Un compañeiro ó que normalmente ganáballe ó xadrez propúxome xogar 'co título en xogo'. Deuse a casualidade de que unha desas partidas 'xogándonos o título', perdín. O compañeiro non volveu 'poñer o título en xogo', e aínda que seguín a ganar a grande maioría das partidas que xogamos, el sempre foi o campión de aí en diante... claro que ó pouco tempo, sen motivo aparente pouco a pouco deixamos de xogar.