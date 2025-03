Un súper-depredador na Casa Branca

A intelixencia artificial xenerativa, que tanto deslumbrou en 2023, resultou ser un pozo sen fondo de demanda enerxética

No campo da intelixencia artificial, Trump acaba de anunciar inversións por valor de arredor de 480.000 millóns de euros en catro anos. Mais a intelixencia artificial xenerativa, que tanto deslumbrou en 2023, resultou ser un pozo sen fondo de demanda enerxética. Baste lembrar algúns datos: entre 2020 e 2023 a Microsoft Corporation duplicou as súas necesidades enerxéticas e o mesmo fixo Google, con un incremento do 67 por cento. As previsións para os próximos anos non son mellores. Prevese que o consumo enerxético dos centros de datos das grandes tecnolóxicas, que se triplicou na última década, se volverá a triplicar en 2028. Todo isto sen mencionar o consumo de auga ─moitos centros de supercomputación usan auga como refrixerante─ que se podería cuadriplicar en 2028 en comparación co de 2023. Non dubido de que a implementación da intelixencia artificial revolucionará a educación e axudará a facer máis eficientes moitos procesos como o a optimización do consumo eléctrico, o deseño de fármacos, o diagnóstico médico ou a condución de vehículos. Máis será razoábel lanzarse a unha carreira por desenvolver unha intelixencia artificial xeral ─probabelmente imposíbel─ con fin comerciais sen antes resolver o problema das súas fontes de enerxía e que de non seren renovábeis agravarán o quecemento global? Quizá unha moratoria similar que priorice unha intelixencia artificial específica ao servizo das persoas e a optimización dos procesos sexa máis sensata.

Non pense o lector que me opoño á racionalidade tecnocientífica. Non ignoro que a ciencia nos proporcionou un coñecemento fáctico da realidade incomparabelmente superior a todo o saber acumulado en épocas anteriores e que fixo a vida humana infinitamente máis cómoda e segura. Son usuario de todas estas vantaxes. A cuestión é se esta forma de vida é universalizábel e extensíbel indefinidamente e cales son as súas inadvertidas consecuencias. Non me opoño a esta racionalidade senón á súa absolutización, que acabou por dominar o pensamento occidental.

No século XX e no que levamos do XXI o ritmo da innovación tecnolóxica acelerouse de tal maneira que non se produciu paralelamente unha educación para o uso axeitado do inmenso poder que a tecnoloxía puxo nas nosas mans. Non se produciu un cultivo paralelo da responsabilidade, da conciencia e dos valores necesarios para xestionar este enorme poder. O resultado é o que Jordi Pigem denominou homo absortus, un ser humano ofuscado polo poder da tecnoloxía ─unha ofuscación que dificulta un diagnóstico acertado do que acontece─ e desbordado pola rapidez dos cambios mentres se involucra nunha espiral de consumismo anestesiante.

Nesta situación, aproveitando o descontento creado por unha política centrada na batalla ideolóxica da esquerda, un súper-depredador empoleirouse na Casa Branca e ten poder suficiente para executar o que promete. Rodeouse de xente capaz de amplificar ese poder a través da difusión optimizada de informacións tendenciosas ou directamente falsas. Que nos resta? Polo menos a esperanza de que Joseph Stiglitz teña razón e que en dous anos os republicanos perdan o control do Congreso, que a xente experimente o descontento e que haxa un renacemento democrático. No longo prazo, só un sistema democrático aberto, con unha prensa independente e unha educación de calidade que aumente a capacidade individual de acceder e procesar ponderadamente a información, nos fará máis conscientes do que está en xogo e só un coñecemento rigoroso da nosa relación co planeta nos permitirá reconducir os nosos hábitos depredadores. Porque a solución de emigrar a Marte parece ilusoria.