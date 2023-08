Unha banalidade: sei máis de ti que ti mesmo

Aínda non puiden mirar todo o contido. Dubido que chegue a facelo de xeito completo e menos aínda en profundidade. De feito, só descarguei dous dos 63 ficheiros, ó chou, e para botarlles unha ollada rápida ós nomes e facerme unha idea do contido. Ollada que xa me fixo contrastar algunha idea falsa que tiña sobre o que Google e a rede garda de min, ou volver reflexionar sobre que hoxe mesmo engadirase algunha información máis a ese almacén. Levo pensado como facer para minimizar a miña pegada dixital, e xa teño abandonado algún servizo en parte por ese motivo. Pero son consciente que esa pegada non deixa nin deixará polo momento de facerse máis e máis grande, sen control efectivo pola miña parte, a pesar das lexislacións que teoricamente protexen a privacidade. A non ser que me ille de internet: dende deixar de usar o navegador ou o móbil ata as tarxetas bancarias, por poñer só algún exemplo. E mentres a miña memoria vai esquecendo cousas -cada vez máis- o que a rede sabe sobre min estará resgardado en varios lugares diferentes, por se acaso nun só se perde -unha das ideas principais da rede- e poderá ser ‘aproveitado’ por multitude de aplicacións que me queiran vender algo -sabendo ata onde chegan os meus recursos- ou que queiran influenciar o meu voto nas próximas eleccións -sabendo os meus puntos fracos-.