Unha biblioteca María Casares en París

O 8 de outubro de 2022, en París, o instituto de secundaria onde cursou estudos María Casares homenaxeou á actriz exiliada dándolle o seu nome á biblioteca do centro, no ano do centenario do seu nacemento

O 8 de outubro de 2022, en París, o instituto de secundaria onde cursou estudos María Casares homenaxeou á actriz exiliada dándolle o seu nome á biblioteca do centro, no ano do centenario do seu nacemento. Esta iniciativa enmárcase nas conmemoracións do 110 aniversario da creación do Lycée Victor-Duruy, un dos históricos institutos femininos da capital francesa, que se transformou en mixto en 1970. Non foi María Casares a primeira muller da familia en estudar no Victor-Duruy, pois Esther Casares Quiroga, a súa irmá maior, asistira xa de 1924 a 1926 ás clases deste centro, que mantiña relacións co madrileño Instituto-Escuela, o laboratorio pedagóxico da Institución Libre de Enseñanza.

En novembro de 1936 María Casares e a súa nai Gloria Pérez Corrales iniciaron o seu exilio en París, e en xaneiro de 1937 a adolescente galega comezou a asistir no Duruy á “Clase para estranxeiras”, na que aprendeu o idioma. A primeira anotación da súa profesora no boletín de notas dese mesmo mes é a seguinte: “Nena intelixente, atenta, será unha excelente alumna”. Seis anos despois, en novembro de 1942, a galega exiliada debutaba profesionalmente como primeira actriz en lingua francesa co nome de Maria Casarès.