Unha de romanos

No tsunami desta clase de accións, hai un epicentro. Un movemento telúrico que xera o terremoto que move o mar e crea a onda xigante que asola a costa. As palmeiras que mascan pipas e animan a batalla na area do circo, son as pingas da onda. No caso da ultradereita, sabemos quen move as capas xeolóxicas. Nos casos sociais, ás veces si, ás veces non. É máis doado que o rastro desa man que move o berce esvaeza, quedando como instigadoras aquelas que só foron os seus monicreques, de cote mesmo involuntarios.

As pingas validan estratexias e comportamentos cando se ataca a aquelas das que non gustan. As mesmas que saltan indignadas se o ataque é contra as súas. As que pensan que uns dereitos son máis importantes que outros, ou que os dereitos duns son máis importantes ca os de outros.