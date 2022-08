Unha man de pintura verde na cuestión enerxética para seguir contaminando

Existen diferentes modos de aparentar que se está a levar a cabo unha política enerxética con criterios ambientalistas ou ecolóxicos, ou aparentar que se está a realizar un proceso de transición enerxética cara un modelo radicalmente diferente, non dependente das enerxías fósiles ou outras non renovábeis, non causante de gases de efecto invernadoiro que contribúen á mudanza climática. Unha desas formas de aparentar é mediante a manipulación da linguaxe. Isto vén sendo así desde hai moitas décadas e por iso non poden sorprendernos nas medidas que desde a Unión Europea ou o Goberno de España se encamiñan cara un impulso do gas natural, un rearme da enerxía nuclear ou mesmo a recuperación do carbón como combustible primario.

Utilizar como sinónimos o cualificativo de verde, limpo, circular, sustentable, ecolóxico, etc, é nesta altura unha actitude que pode considerarse como cínica, terxiversadora ou simplemente mentireira. Despois de miles de artigos publicados en revistas científicas diversas de diferentes ámbitos da ciencias chamadas puras, das ciencias sociais ou puramente tecnolóxicas, parece que non teñen servido para que os decisores políticos en diferentes instancias gobernamentais (europeas ou estatais) teñan superado o triste hábito da simpleza conceptual.

O gas natural (o metano) por moitas voltas que lle queiramos dar, é un gas de efecto invernadoiro, un combustible fósil que ao queimalo xera dióxido de carbono (outro gas de efecto invernadoiro) e, independentemente do seu maior ou menor poder calorífico, ou da súa carga contaminante en relación a outras enerxías fósiles (como o carbón ou petróleo), non pode ser cualificada nin de enerxía verde (por definición é contaminante e non renovábel e, polo tanto, esgotábel), nin de limpa (emisións de gases de efecto invernadoiro), nin circular (non é recuperable), nin sustentable (cada uso actual reduce o seu uso futuro), nin ecolóxica (pola suma de todo o anterior).

En menor medida poderíamos utilizar estas cualificacións para o carbón, xa que compartindo a condición de combustible fósil, a súa carga contaminante é menor e a eficiencia térmica menor que o gas natural.