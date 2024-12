Unha reflexión sobre a crise de lexitimidade e o avance do neofascismo

Os poderes públicos van perdendo progresivamente lexitimidade, mentres a desconfianza con respecto ao político vaise instalando entre unha cidadanía que contempla farta a falla de vontade política das institucións estatais para solucionar os problemas e as necesidades

Colapso moral e involución democrática

Nestas condicións, o neofascismo medra e se reproduce coa benzón do capital. A imposición da razón neoliberal provoca que a cultura cívica e os principios democráticos estean cada vez máis desvalorizados nun clima no que a omnipresenza do mercado vai substituíndo o baleiro deixado polo abandono do público e do comunitario. O cinismo e o escepticismo van gañando terreo o que dificulta a crítica a unhas relacións de poder e de propiedade cada vez máis desiguais. Non cesa de transmitirse a mensaxe de que todo vale con tal de enriquecerse, á vez que se desacreditan e censuran as ideas e opinións que cuestionan as inxustizas e as lóxicas da dominación. Tamén, desde as instancias de poder político e económico, foméntase un pensamento feble que se vai estendendo coa axuda das novas tecnoloxías da información e da comunicación, diminuíndo a comprensión da realidade e facilitando a mentira e a manipulación masivas.

Como resultado, xunto coa crise de lexitimidade e o medre significativo de desconfianza na política, medran renovados estilos de totalitarismo que, baixo a apariencia de “democracias de protección”, limitan a participación política, restrinxen as liberdades fundamentais e, ao mesmo tempo, potencian a extensión e a intervención dos poderes públicos coa finalidade de acadar un maior control sobre as resistencias sociais e políticas, implicando fondas restricións sobre os dereitos humanos e as garantías xurídicas.

O neoliberalismo é un programa político e unha normativa económica produtora de desigualdades e, xa que logo, disfuncional á democracia. As condicións desta ideoloxía contraigualitaria están directamente vencelladas ao déficit democrático e ao estabelecemento de reximes políticos funcionais ao despoxo das maiorías e ao control e represión do descontento. Acontece, polo tanto, que os poderes públicos van perdendo progresivamente lexitimidade, mentres a desconfianza con respecto ao político vaise instalando entre unha cidadanía que contempla farta a falla de vontade política das institucións estatais para solucionar os problemas e as necesidades.



A esquerda anticapitalista ten que procurar falar, debater, axitar e, sobre todo, estar e actuar conectando cos malestares, preocupacións, necesidades e ilusións da maioría. Sen sectarismos

Responsabilidade da esquerda liberal

A irrupción e expansión destes movementos e a súa ideoloxía están a convulsionar os esquemas e equilibrios sobre os que se foi artellando a política nas democracias liberais desde finais da Segunda Guerra Mundial. O desconcerto e a desorientación que este escenario está a provocar afecta a todas as forzas políticas tradicionais mais, especialmente, a todo o abano da esquerda que contempla aloulada como a frustración e o malestar de amplos sectores das clases populares, que sempre foron a súa base, incorporan e fían nestes discursos enchoupados de odio e vernizados de rebeldía, contestación e de ruptura. Porén, unha parte da esquerda segue sen recoñecer o fracaso absoluto da súa aposta pola alternativa neoliberal. Mais a esquerda liberal foi cómplice da austeridade, de primar os intereses das multinacionais, de enfraquecer o Estado, de alimentar unha visión social punitivista e autoritaria e de entregarse de cheo ás pretensións do dominio imperial estadounidense.

Non só baixo a dereita, senón con gobernos socialdemocrátas, criminalizouse a protesta, lexislouse para o capital, deasacreditáronse alternativas de progreso e a cidadanía viuse abandonada e sacrificada polos poderes públicos deixando nunha paisaxe desencantada e sen horizonte de transformación. A verdade é que os gobernos democráticos perderon credibilidade moito antes do pulo dos actuais movementos antidemocráticos.



Pensar respostas

Cómpre tomar conciencia da aceleración da deriva neofascista e da necesidade de mudar linguaxes e estratexias. Evidentemente non hai receitas, mais o que si resulta urxente é abordar abertamente o problema como un asunto prioritario. É tempo para a esquerda de rachar con esquemas preconcebidos, de certezas incuestionabeis e de autocomplacencias inútiles para non ficar totalmente rebordada polos tempos e polos acontecementos. Xestionar a miseria e as crises non serve para transformar; os dogmas tampouco. A esquerda anticapitalista ten que procurar falar, debater, axitar e, sobre todo, estar e actuar conectando cos malestares, preocupacións, necesidades e ilusións da maioría. Sen sectarismos.