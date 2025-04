Unha torre nun pobo

De cando en vez, mirando ao noso arredor, danos o impulso de pararnos a pensar ao contemplar e admirar algunhas cousas que nos rodean no noso día a día. Cousas que poderíamos dicir que temos

De cando en vez, mirando ao noso arredor, danos o impulso de pararnos a pensar ao contemplar e admirar algunhas cousas que nos rodean no noso día a día. Cousas que poderíamos dicir que temos. Non no sentido de ter un contrato que nos asigna a súa posesión, senón no de poder, dalgún xeito, desfrutar delas, gozar coa súa presencia e compañía, aínda que legalmente non sexamos os seus propietarios, non sexan nosas, ou polo menos non estean ó noso nome, mesmo que sexan de algún xeito da comunidade.

O anterior é o caso hoxe e para min, da Torre dos Moreno. Como dicía o meu amigo Amadeo Arango, non da ‘Torre dos Morenos’, de xente coa pel morena, senón da Torre dos Moreno, mandada facer polos irmáns Pedro María e Juan María Moreno Ulloa, como reza nos seus soportais.

O edificio, un símbolo de Ribadeo, é unha construción que sen ser miña por contrato, ao menos podo desfrutar de xeito visual. Contempleino onte mesmo por última vez. Hoxe aínda non o vin de xeito directo, aínda que poda reconstruír a súa imaxe na miña cabeza, como é capaz de facer calquera ribadense e esa imaxe dera pé a escribir estas liñas. Esta tempada, os cambios que se están a producir nela, como se dun ser vivo se tratara, son importantes, aínda que quede tempo para dicir que foron definitivos para devolverlle a súa saúde, primeiro, e logo a súa prestancia e uso interno.