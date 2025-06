Unha traizón á nosa lingua

No medio de todo este balbordo, Alfonso Rueda non só non foi quen de exercer como Presidente de Galicia senón que mesmo chegou repenicar, a xeito de acólito, a mensaxe antigalega de Feijoo

Dende unha visión galega e non por abondo agardado (Núñez Feijóo sempre desenvolveu o seu rol de mandadiño desas oligarquías do Bernabeu e dos distintos sectores do deep state) segue a resultar chocante e falto de toda estética e de toda ética que un cidadán deste país, que tivo a honra de presidilo trece anos, sexa o comandante da forza de tarefas que atrasa (imos ver se realmente impide) o recoñecemento como oficial na UE da súa propia lingua que é lingua propia do seu País, para perpetuar a súa subordinación ao castelán. Que ninguén dubide que esta subordinación lingüística e cultural determinará a folla de ruta dun futuro Goberno do Estado canda a propia subordinación dos intereses galegos, dende a alta velocidade ferroviaria con Portugal e o eixo atlántico ferroviario coa Europa até a nosa autonomía enerxética ou os intereses dos nosos complexos agroalimentario ou mar-industria e, en xeral, os intereses das empresas galegas.

E, no medio de todo este balbordo, Alfonso Rueda non só non foi quen de exercer como Presidente de Galicia senón que mesmo chegou repenicar, a xeito de acólito, a mensaxe antigalega de Feijoo. Nun intre no que el mesmo, canda o seu conselleiro de Lingua, din defender un pacto polo galego, quixo demostrar que o pacto no que el acredita non é outro ca o pacto para enterrarmos o galego. Mais, a pouco que matinemos, é ben coherente naquel que partillou aquela malfadada demostración de febreiro de 2009 do extremismo supremacista de Galicia Bilingüe (hoxe Hablamos Español). Esa foto ha perseguir por sempre ao presidente Rueda se non é quen de rachar con ela e co que representa, o que semella que non é posíbel polo menos polo de agora.

Mais esta inequívoca escolla do PP e do PPdeG contra o galego anticipa un nidio distanciamento cando non certa ruptura, na Galicia entre as persoas que acreditan nas nosas forzas capacidades valores e futuro e queren por en valor as nosas vocacións e potencialidades empresariais, a nosa lingua e cultura e aqueles que só acreditan no dependentismo reflectido nunha vocación periférica e subordinada aos que sempre dirixiron a cousa dende que reinan os Borbóns.