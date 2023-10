Unha xeración de retardo (ao menos!). Unha imaxe de estado

Cabe preguntarse canto tempo pasará agora, que non teñen unha obriga legal para o cambio, para que substitúan as novas efixies por outras máis actuais (xa non digo para cambialas por outras que representen a xente doutro tipo, como Gandhi ou Severo Ochoa, por citar dúas posibilidades que imaxino moi lonxe)

Coas novas efixies, o título de 'Real' vaille mellor, pero o feito de que sexa 'para cumprir a legalidade' parece indicar que se leva ese título é porque o de 'Xeneral' non é unha palabra que se use no nome dunha institución máis que indicando outra cousa distinta, a xeneralidade, e non deron atopado outra palabra que lle fora ben e non desentoara coa clase.

Cabe preguntarse canto tempo pasará agora, que non teñen unha obriga legal para o cambio, para que substitúan as novas efixies por outras máis actuais (xa non digo para cambialas por outras que representen a xente doutro tipo, como Gandhi ou Severo Ochoa, por citar dúas posibilidades que imaxino moi lonxe).

Cambio ese, claro, que hai que asociar coa mentalidade de cambiar o apoio do Rei Emérito ó Rei 'a secas' ou máis aló.