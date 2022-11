Uns orzamentos na boa dirección

En materia de benestar social o goberno español mantén os seus compromisos relativos tanto ao mantemento do poder adquisitivo das pensións consonte ao IPC -que beneficiará a case 700.000 pensionistas galegos/as- como o aumento das contías da percepción por desemprego a partir do sexto mes (60% da base reguladora) e do Ingreso Mínimo Vital

Así se pode comprobar como en materia de benestar social o goberno español mantén, por caso, o seus compromisos relativos tanto ao mantemento do poder adquisitivo das pensións consonte ao IPC -que beneficiará a case 700.000 pensionistas galegos/as- como o aumento das contías da percepción por desemprego a partir do sexto mes (60% da base reguladora) -do que se beneficiarán uns 25.000 desempregados/as galegos/as- e do Ingreso Mínimo Vital -que chega a 25.000 fogares galegos- neste caso na mesma proporción que as pensións non contributivas. Hai que sinalar ademais que en relación as pensións se incrementan os fondos do "peto das pensións", que fora baleirado durante os gobernos de Mariano Rajoy (PP), Se incrementa o gasto público nas funcións de sanidade (+6,7%), ensino (+6,6%), dependencia (+21,4%: en Galicia hai mais de 4.000 dependentes en lista de espera), infancia e familia (+5%), maiores (+4,5%) e fomento de emprego (+5%: 144.000 desempregados en Galicia). Medidas que confirman tanto o compromiso do goberno español de mellorar o moi deficitario estado de benestar como que hai que teimar neste camiño si queremos equipararnos aos estados europeos mais avanzados.

En relación as axudas para a modernización do tecido produtivo hai que subliñar a entrada en acción dos fondos NEXT GENERATION que prestan especial atención a área de I+D+i (25,5% do gasto) e de Industria e enerxía (15,5%) dentro dunha estratexia xeral de cambio de modelo produtivo (72%) e de apoio as PEMES. Unha visión non tan positiva ten o elevado incremento do gasto en defensa (25,8%) -que se leva ademais o 42,3% do investimento público- o que, loxicamente, vai en detrimento doutros gastos mais necesarios. Un investimento público que nun 8% localizarase en Galicia -o quinto en importancia-.