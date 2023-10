Uns orzamentos públicos en dirección contraria

Os Orzamentos Públicos de calquera pais permiten sempre unha dobre lectura: contable e política. Unha lectura contable que pon o acento en mostrar os gastos planeados e os ingresos esperados para o ano fiscal. Unha lectura política que vai mais aló e trata de analizar si os orzamentos tanto teñen en conta a natureza do ciclo económico como promoven a creación de emprego e benestar ao tempo que controlan a inflación.

Con estes criterios fiscais, que negan o carácter anticíclico e estabilizador dos orzamentos públicos, a Xunta de Galicia está impedindo que contribúan como deberían a creación de emprego e benestar ao tempo que ao control da inflación e a redución das desigualdades. As evidencias son contundentes

Centrándonos nesta última lectura os Orzamentos Públicos da Xunta de Galicia deberían ter en conta que a economía galega, como practicamente toda a economía occidental, atravesa un ciclo marcado por grandes incertezas que fan pensar na posibilidade dunha prolongación da longa fase recesiva que vimos atravesando e incluso na aparición dunha grande depresión. Riscos que se ven acentuados pola ortodoxa política dos gobernos que deixaron exclusivamente en mans dos bancos centrais a loita contra a inflación xa que parecen considerar que se trata dun problema exclusivamente monetario.

Neste marco a economía galega segue padecendo os efectos negativos da débil achega por parte do gasto privado. Si o baixo nivel de emprego (53,22% fronte a unha media en España do 58,97%) e de renda (a renda anual neta media de Galicia é o 96% da media española), xunto ao pago da débeda que tira do aforro (estaba entre o 14 e o 18% da renda dispoñible antes de que se disparara a inflación), lastraron o consumo das familias, o investimento privado non remata de levantar cabeza dende o estoupido da crise bancaria cando experimentou unha brutal caída (-80% en termos reais) da que non se da recuperado. So o incremento das exportacións (que en términos reais supoñen un custo) aportan achegas positivas ao gasto privado parecendo querer recuperar o volume previo a crise bancaria (95% en termos reais): a pesar diso non se debera perder de vista a súa total dependencia tanto da confección téxtil como do automóbil.

O débil comportamento do gasto privado debera conducir a unha política fiscal fortemente expansiva por parte da Xunta de Galicia cun notable incremento do gasto público especialmente en materias como o emprego, o benestar, o medio ambiente, a industria e a vivenda. A historia nos ten demostrado sobradamente que o gasto público é quen turra do gasto privado, non o contrario (velaí unha das razóns do fracaso de neoliberalismo), moi especialmente nos ciclos recesivos (como na actualidade) polo que se precisa que os gobernos adopten un papel activo e emprendedor. Un papel ao que este goberno galego (PP), engaiolado na súa ortodoxia neoliberal, ven renunciando dende sempre como así o evidencian as súas políticas fiscais e sectoriais que camiñan na dirección contraria a que deberían.