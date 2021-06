Vacinas e insolidariedade

O elevado ritmo de vacinación en boa parte dos países máis desenvolvidos suxire que nos achamos no tramo final da pandemia do Covid-19. Fronte a dita estimación, algúns expertos e institucións alertan sobre un exceso de confianza que fundamentan, en gran medida, no desigual ritmo do proceso.

O certo é que a pandemia non terminará ata que se controle a transmisión no último país

O propio director xeral da Organización Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, chamou a atención sobre “a desigualdade escandalosa” da distribución de vacinas contra a Covid-19. Fíxoo durante a Asemblea Mundial da Saúde, celebrada o pasado mes de maio, apelando a unha distribución equitativa que teña en conta prioritariamente a todos os profesionais sanitarios e persoas de avanzada idade. Neste sentido, instou a vacinar ao 10 por cento de todos os países “de aquí a setembro”, á vez que acelerar o paso para lograr o obxectivo de vacinación do 30 por cento da poboación antes de fin de ano. Ademais, o director xeral recordou a proposta do Fondo Monetario Internacional, aínda “máis ambiciosa”, de inmunizar ao 40 por cento da poboación mundial para fins de 2021 e ao 60 por cento para mediados de 2022.

O certo é que a pandemia non terminará ata que se controle a transmisión no último país. De feito, diversas fontes sinalan que se rexistrou un maior número de casos e mortes correspondentes a Covid-19 no que vai de 2021, que en todo o ano 2020. Iso é revelador de que a situación mundial segue sendo fráxil e neste contexto, ningún país debe dar por feito que superou a crise, independentemente da taxa de vacinación. O perigo radica na mutación constante do virus, un feito que podería facer ineficientes as nosas ferramentas para combatelo e colocarnos de novo no punto inicial.