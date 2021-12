Vai moito frío en Penalonga

Oio as persistentes bucinas do coche do butano, do panadeiro, … do peixeiro. Mais non paran en ningures; pasan acelerados, emulando ambulancias á procura de clientes moribundos. Abro a porta da taberna e Elena aproveita a ocasión para saír de présa. «Toma algo, que te convido!» «Grazas. Teño moita présa. Só vin mercar tabaco e marcho correndo». Teresa, a taberneira, sérveme o café deseguida, ansiosa de engancharse aos nonseiqués do móbil. («Por que andarán todos tan apurados, se non teñen nada que rañar?») Refollo o xornal varias veces, cara a adiante e cara a atrás, agardando que compareza alguén que achegue unha onza de conversa –ou do que sexa– a este infindo descampado, onde as horas medran e inchan ata estoupar, no canto de ir fenecendo pouco a pouco, como acontece no resto do Universo. O reloxo da igrexa dá as doce e aquí aínda non se presentou ninguén. Son horas de regresar. Retorno polo mesmo camiño. O can do Ramón ladra e corre novamente; bate outra vez co fuciño contra as travesas da cancela do patio. Nunca escarmenta! Ao perderme de vista, acouga e cala. O vento deixa de zunir e o silencio infesta novamente a noitébrega atmosfera de Penalonga.

[Coméntolle ao meu tío Lisardo a miña intención de solicitarlle á Academia que lle conceda carta de natureza ao verbo aldeanizar(se), e el pregúntame qué sentido ten a miña teimosía por oficializar un verbo que ninguén está disposto a conxugar].